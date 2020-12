Rugby: L'arbitre Nigel Owens prend sa retraite internationale

Le plus célèbre arbitre de la planète rugby, le Gallois Nigel Owens, a mis un terme à sa carrière internationale après 17 ans et 100 rencontres arbitrées au plus haut niveau, a annoncé vendredi la Fédération galloise (WRU).

Owens, qui a notamment dirigé la finale de la Coupe du monde 2015 remportée par la Nouvelle-Zélande face à l'Australie, aura arbitré son dernier match international au Stade de France le 28 novembre, pour la rencontre de Coupe d'automne des nations entre la France et l'Italie (36-5).

Sa carrière internationale avait débuté par un Portugal-Géorgie en février 2003 à Lisbonne. "Cent matches, c'est un bon moment pour partir", a déclaré le Gallois.

Owens, qui a participé à 4 Coupes du monde (2007, 2011, 2015, 2019), fut également le premier arbitre de haut niveau à évoquer publiquement son homosexualité et des souffrances traversées pour l'accepter et la faire accepter.