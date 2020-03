Rugby : championnat terminé ! Ni champions ni descendants...

Il fallait s'y attendre. Les patrons de l'ovalie allaient s'aligner sur les décisions fortes prises un peu partout dans le monde du sport. Sans surprise, les patrons du rugby belge ont donc décidé de clore les discussions. Belgium rugby, la LBFR et Rugby Vlaanderen ont pris l’option de mettre un terme au championnat. Et les décisions sportives n’ont pas tardé. Il n’y aura pas de champion cette saison. Mais les deux premières équipes de division 2 et 3 monteront d’un échelon. Clairement, Liège et Frameries monteront en D1. Une division qui comptera 10 équipes. Namur et le ROC 3 monteront en 2e division. Hesby et Arendonk passent en D3. Chez les dames, La Hulpe et Gent accèdent à la première division. Namur et Pajot passent en 2e division. Les finales de Coupes sont reportées au 29 août.