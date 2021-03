Nouveau Grand Chelem pour le Pays de Galles ?

Il ne reste plus qu'un match avant la fin du tournoi des VI nations. Enfin sauf pour la France et l'Ecosse qui n'ont pas pu joué leur face à face lors de la 3ème journée à cause du trop grand nombre de joueurs français atteint par la Covid 19. Pour le moment, la date du report n'a toujours pas été officialisée. Le comité organisateur du Tournoi a avoué à l'AFP : "Nous sommes encore en train de négocier mais le 26 mars est la date privilégiée". Pour le Pays de Galle, par contre, il s'agit bel et bien de leur ultime rencontre dans le tournoi. Alun Wyn Jones et ses partenaires tenteront de s'offrir un nouveau Grand Chelem au Stade de France, où ils défieront les Bleus demain.

Une promenade en guise d'avant-dernière marche. Très faciles vainqueurs des Italiens samedi dernier avec sept essais inscrits, le XV du Poireau s'est offert une quatrième victoire (7-48) en autant de rencontres dans ce Tournoi des VI Nations. Après cette fessée, les Gallois voudront obtenir un 13ème Grand Chelem, le 2ème de suite, et ainsi égaler le record de l'Angleterre. Cependant, ils ne sont pas encore assurés de finir premier. Explications.

Le XV de France ne pourra pas prétendre à ce sacre suprême après leur défaite contre les anglais le weekend dernier. Fabien Galthié et ses adjoints devraient pourtant reconduire exactement le même XV de départ. Malgré cela, en fonction de leur résultats contre le Pays de Galles et l'Ecosse, ils peuvent toujours finir en tête à l'issue du tournoi. Concrètement, avec deux victoires bonifiées, les Bleus termineraient le Tournoi avec 20 points et seraient assurés de l'emporter pour la première fois depuis 2010, à condition toutefois de ne pas laisser de bonus défensif aux Gallois.

Léger avantage pour le XV du Poireau, donc, même si le XV de France est en embuscade. Il s'agira, dans tous les cas, d'un match capital pour ces 2 formations qui prétendent à la victoire finale.