Lésions cérébrales dans le rugby : "les méthodes d'entraînement doivent être revues"

Le patron du syndicat anglais des joueurs de rugby, le Rugby Players Association (RPA), Damian Hopley, estime que les méthodes d'entraînement doivent être revues "très rapidement" alors qu'un groupe d'anciens professionnels affirme que leur pratique de ce sport leur a causé des lésions cérébrales.

Steve Thompson, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Angleterre en 2003, ainsi que sept autres joueurs victimes comme lui de démence précoce en raison selon eux des nombreuses commotions reçues durant leur carrière, prévoient d'intenter une action en justice collective pour négligence contre la fédération internationale (World Rugby) et les Fédérations anglaise et galloise.

"Cela a été très pénible pour tout le monde", a déclaré jeudi à la BBC Damian Hopley. L'ancien international anglais se dit favorable à une série de mesures, dont plus d'éducation, une plus grande cohérence dans l'arbitrage et une réduction des contacts.

"Un grand pourcentage des blessures se produisent pendant l'entraînement", a-t-il souligné, ajoutant qu'il fallait "voir ce qu'il est possible de faire pour rendre le jeu plus sûr".

"Peut-être que nous devrons nous pencher sur les protocoles d'entraînement très rapidement", a souligné Hopley, qui avait été contraint de prendre sa retraite de joueur à 27 ans à la suite d'une série de blessures au genou.