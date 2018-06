Les Samoa assomment l'Allemagne et se rapprochent du Mondial 2019

Les Samoa ont été sans pardon pour l'Allemagne au match aller du barrage des qualifications de la Coupe du monde 2019 de rugby. Ils se sont imposés 66-15 (35-3 au repos), grâce notamment à dix essais dont un de pénalité, samedi à Apia. Le match retour se jouera le dimanche 15 juillet à Heidelberg. Le vainqueur de ce barrage obtiendra son billet pour le Japon.

Le vainqueur rejoindra l'Irlande, l'Ecosse, le Japon et la Russie dans la poule A, alors que le perdant aura encore une chance de participer au Mondial via un tournoi de repêchage en novembre l'opposant à trois autres nations, une d'Asie, une d'Afrique et une d'Amérique.

Les Samoans, bien plus armés et expérimentés puisqu'ils ont disputé toutes les Coupes du monde depuis 1991 alors que les Allemands ne comptent aucune participation, se sont considérablement rapprochés du Japon en remportant leur première victoire depuis deux ans.

L'Allemagne n'avait dû sa participation à ce barrage qu'aux sanctions qui ont frappé l'Espagne et la Belgique dans le processus de qualification de la zone Europe pour avoir aligné des joueurs non éligibles.