Les quarts de Coupe d'Europe de rugby reportés, compétitions suspendues

Les quarts de finale de la Coupe d'Europe et du Challenge européen de rugby, prévus le week-end du 3, 4 et 5 avril, ont été reportés à cause de la pandémie de coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs.

"En raison de l'inquiétude croissante sur la santé publique due à la pandémie de COVID-19, il a été décidé aujourd'hui (lundi), pendant une conférence téléphonique, de reporter ces huit rencontres et de suspendre la saison des tournois européens", est-il indiqué dans un communiqué de l'EPCR (European Professional Club Rugby).

Avant la Coupe d'Europe, le Top 14 ou encore le Pro 14 avaient déjà annoncé des reports de matches dans un contexte d'arrêt quasi-total du sport professionnel en Europe.

Les quatre rencontres Exeter - Northampton, Clermont - Racing 92, Leinster - Saracens, toutes trois prévues initialement le 4 avril, et Toulouse - Ulster, prévue le 5 avril, sont donc reportées à une date encore inconnue.

Ces quatre matches, et les quatre quarts du Challenge européen, devront trouver une nouvelle place dans un calendrier déjà surchargé en temps normal.