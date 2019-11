Les All Blacks se consolent avec la troisième place du Mondial

La Nouvelle Zélande a battu le pays de Galles à l’issue d’une "petite" finale spectaculaire. Les "Blacks" ont planté six essais dont quatre avant la pause pour s'imposer 40 à 17.



La logique a été respectée et les Dragons gallois devront encore patienter pour renouer avec la victoire face à la nation référence du rugby. Leur dernier succès remonte à ... 1953.



Les All Blacks, vainqueurs des deux dernières éditions, rêvaient de réussir la passe de trois. Une ambition fracassée par une fantastique équipe anglaise en demi-finale.



Les joueurs de Steve Hansen ont réussi à se remobiliser pour aller chercher la troisième place de ce mondial japonais. En neuf participations, les NéoZ terminent sur le podium pour la septième fois.



Dominateurs dans tous les domaines, les All Blacks menaient déjà largement à la mi-temps (28-10), grâce notamment à deux essais de l'ailier Ben Smith, l'un des nombreux joueurs néo-zélandais qui mettront un terme à leur carrière internationale après le mondial, alors que Steve Hansen, aux commandes depuis 2012, abandonne lui le poste de sélectionneur.

Côté gallois aussi, ce match était le dernier du sélectionneur Warren Gatland. Son équipe, défaite en demi-finales par l'Afrique du Sud, quitte la Coupe du monde sur une large défaite même si elle s'est efforcée de rivaliser dans le jeu de mouvement avec les Néo-Zélandais.