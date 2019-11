Le Sud-Africain Pieter-Steph du Toit élu joueur de l'année

L'Afrique du Sud croque l'Angleterre et remporte sa 3e Coupe du monde - Rugby - 02/11/2019 L'Afrique du Sud, victorieuse de l'Angleterre (32-12) samedi à Yokohama, a remporté la Coupe du monde de rugby pour la troisième fois de son histoire. Déjà sacrés en 1995 et 2007, les Springboks se sont appuyés sur un pack conquérant, un buteur efficace (Pollard) et deux essais des ailiers Mapimpi et Kolbe pour l'emporter face aux Anglais.