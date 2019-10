Le rugby attire de plus en plus les femmes

La coupe du monde de rugby se dispute pour le moment au Japon. L’occasion de mettre le sport au ballon ovale en lumière.

Emma et Laetitia ont commencé le rugby au club de Soignies, il y a quelques années ; l’une pour imiter son frère, l’autre entraînée par sa sœur après de nombreuses années de natation. Elles ont commencé par un stage et ont été directement séduites par le côté physique, collectif et les valeurs de ce sport.Cette semaine elles ont la chance d’accueillir dans leur club Elodie Poublan septante fois internationales Française venue leur prodiguer quelques conseils. L’entraîneuse d’une semaine se réjouit de pouvoir transmettre sa connaissance du rugby à de jeunes femmes motivées et enthousiastes.

Le rugby féminin se développe petit à petit en Belgique. La fédération compte aujourd’hui deux mille joueuses qui ont adopté ce sport et sa mentalité.Fini donc les clichés machos sur le rugby qui est vraiment un sport pour tous.Un sport de passionnées, de valeurs et de respects alors respect Mesdames.