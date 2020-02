La jeunesse française débute l'ère Galthié par un triomphe sur l'Angleterre

Highlights: France v England | Guinness Six Nations - 02/02/2020 Watch the highlights from France's opening win over England at Stade de France in Paris. France: 15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Vincent Rattez, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard Le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille Replacements: 16 Peato Mauvaka, 17 Jefferson Poirot, 18 Demba Bamba, 19 Boris Palu, 20 Cameron Woki, 21 Baptiste Serin, 22 Matthieu Jalibert, 23 Arthur Vincent England: 15 George Furbank, 14 Jonny May, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Tom Curry, 7 Sam Underhill, 6 Courtney Lawes, 5 Charlie Ewels, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Joe Marler Replacements: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 George Kruis, 20 Lewis Ludlam, 21 Willi Heinz, 22 Ollie Devoto, 23 Jonathan Joseph Date: Sunday, February 2 Venue: Stade de France, Saint-Denis Kick-off: 16:00 local (15:00 GMT) Referee: Nigel Owens (Wales) Assistant referees: Andrew Brace (Ireland), Brendon Pickerill (New Zealand) TMO: Brian MacNeice (Ireland)