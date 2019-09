La France bat l'Argentine au caractère et réussit son entrée dans le mondial

Le XV de France a remporté son premier match dans la poule C de la Coupe du monde de rugby, ce samedi au Japon. Les Bleus ont soufflé le chaud et le froid face à l’Argentine mais ils ont émergé et décrochent une victoire importante dans un groupe très relevé qui compte aussi l’Angleterre (23-21).



La jeune garde française a d’abord affiché un visage séduisant en première mi-temps. Après une pénalité de Nicolas Sanchez, Gaël Fickou a aplati dans l’en-but argentin pour placer les Bleus aux commandes. Les gamins Romain Ntamack (20 ans) et Antoine Dupont (22 ans) ont tenu le choc à la charnière. Ils ont dirigé le jeu et ont alimenté le marquoir : deux transformations et des pénalités pour le demi d’ouverture, un essai pour le demi de mêlée. Le duo toulousain a permis à la France de mener 20 à 3 à la pause.



La suite a été beaucoup plus compliquée pour les joueurs de Jacques Brunel. Les Pumas ont retrouvé leurs griffes et sont revenus dans le match grâce aux essais de Guido Petti Pagadizabla et Julian Montoya et aux pieds de Nicolas Sanchez et Benjamin Urapilleta. A la 68e, l’Argentin a pris l’ascendant sur le terrain et au marquoir (20-21).



Dos au mur, les Bleus ont prouvé qu’ils avaient de la ressource et du caractère. D’un drop précis - le premier de ce mondial -, Lopez, sorti du banc, a offert la victoire à la France (69e, 23-21). Le XV tricolore a ensuite tenu au courage dans les dernières minutes. Les Argentins engrangent tout de même le bonus défensif.