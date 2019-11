La Belgique s'incline en préparation du Rugby Europe Championship devant Hong Kong - © Tous droits réservés

Belgique - Hong-Kong : 17-36 - Match Amical - 16/11/2019 Les Diables Noirs, l'équipe nationale belge de rugby, se sont inclinés devant Hong Kong sur le score de 17-36, samedi au stade Nelson Mandela de Bruxelles dans le cadre d'un test-match servant à préparer le Rugby Europe Championship, le Tournoi des Six Nations B. Menée 0-29 à la mi-temps, la formation de Guillaume Ajac a réagi dans le second acte. Contre une équipe mieux préparée et composée de nombreux professionnels, contrairement aux Belges, les Diables Noirs ont ensuite marqué 17 unités, dont un essai pour ponctuer la rencontre. La Belgique, 27e au rang mondial, tandis qu'Hong Kong est 24e, a vu les jeunes Bruno Vliegen et Cédric Wieme faire leur début avec l'équipe première. Le Six Nations B aura lieu de février à mars 2020. La Belgique y affrontera le Portugal, la Russie (à domicile), la Géorgie, l'Espagne (à domicile) et la Roumanie. La Belgique a terminé 5e du Rugby Europe Championship 2019.