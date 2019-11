Eddie Jones, l’épine magique du XV de la Rose

Après 6 semaines de compétition, l’épilogue de la Coupe du Monde de Rugby aura lieu ce samedi à 10 heures à Yokohama (banlieue de Tokyo). L’Angleterre affronte l’Afrique du Sud en finale. Après leur démonstration face à la Nouvelle-Zélande, en demi-finale, les Anglais partent favoris de cette finale.

Impressionnant de physique et de détermination, le XV de la Rose a bien grandi depuis l’échec de sa Coupe du Monde il y a 4 ans. Une croissance qui coïncide avec l’arrivée de l’atypique australien Eddie Jones au poste de sélectionneur.



Du haut de son mètre 73, Eddie Jones n’a jamais baissé le regard face à ses joueurs. L’Australien incarne l’exigence au sens le plus strict du terme.

Qu’ils soient Australiens, Japonais, Sud-Africains ou Anglais, les joueurs passés sous ses ordres ont appris l’humilité et le dépassement de soi.

Sur le plan physique d’abord, Eddie Jones dispense des séances éreintantes qui commencent parfois à 5 heures du matin. Celui qui ne se donne pas à 100% est prié de reprendre le train. Une discipline que ce bourreau de travail s’applique aussi à lui-même, l’héritage sans doute d’un papa ayant servi dans l’armée australienne.

Pour tempérer cette rigueur, l’ancien talonneur de Randwick, cherche en permanence de nouvelles idées d’exercices. Un souci du renouvellement qu’il associe à une ouverture vers d’autres disciplines sportives. Avant cette Coupe du Monde au Japon, Eddie Jones s’est entretenu avec des entraîneurs de football (Arsène Wenger et Guus Hiddink), il a aussi rencontré l’encadrement de l’équipe cycliste australienne Orica-Green Edge et a enfin fait appel à des spécialistes en arts martiaux pour améliorer les techniques de plaquages de ses joueurs et leur efficacité dans les contacts.

Mais après 20 années de coaching, Eddie Jones, a aussi appris la psychologie. Pour responsabiliser ses joueurs il leur autorise 3-4 bières en soirée mais leur interdit les sucreries tout en leur proposant des muffins tout juste sortis du four. Le message est imagé mais efficace. "Si vous voulez devenir Champion du Monde, messieurs, il faudra faire des sacrifices".

Dictateur à ses heures, coach Eddie, sait aussi se montrer protecteur. Et lorsque le sélectionneur gallois Warren Gatland sous-entend que les Anglais ne pourront pas reproduire en finale le jeu qu’ils ont proposé en demi, Jones botte en touche avec cynisme :" Messieurs, adressez mes meilleurs vœux à Warren et assurez-vous qu’il profite bien de son match pour la troisième place !".

Adeptes des plaquages verbaux, Eddie Jones est passé maître dans l’art de la communication. Une technique qu’il utilise souvent pour renvoyer la pression à ses adversaires et protéger ses joueurs. Des joueurs qui auront l’occasion de le remercier ce samedi en apportant une deuxième Coupe du Monde à l’Angleterre et une belle revanche à leur coach qui avait atteint la finale avec l’Asutralie il y a 16 ans avant d’être battu… par les Anglais.