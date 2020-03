Douchés en Ecosse, les Bleus perdent tout espoir de Grand Chelem sur les Six Nations - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Highlights: Scotland v France | Guinness Six Nations - 08/03/2020 Watch highlights as Scotland took on France at BT Murrayfield in Round 4 of the 2020 Guinness Six Nations Scotland: 15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 1 Rory Sutherland, 2 Fraser Brown, 3 Zander Fagerson, 4 Scott Cummings, 5 Grant Gilchrist, 6 Jamie Ritchie, 7 Hamish Watson, 8 Nick Haining. Replacements: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 Willem Nel, 19 Sam Skinner, 20 Magnus Bradbury, 21 George Horne, 22 Duncan Weir, 23 Kyle Steyn. France: 15 Anthony Bouthier, 14 Damian Penaud, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gaël Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 1 Jefferson Poirot, 2 Julien Marchand, 3 Mohamed Haouas, 4 Bernard Le Roux, 5 Paul Willemse, 6 François Cros, 7 Charles Ollivon (c), 8 Grégory Alldritt Replacements: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Matthieu Jalibert, 23 Thomas Ramos. Referee: Paul Williams (New Zealand) Assistant 1: Wayne Barnes (England) Assistant 2: Frank Murphy (Ireland) TMO: Brian MacNeice (Ireland)