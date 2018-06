Champion de France, Castres écrit le tome 5 de sa légende

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait: le Castres Olympique, club aux moyens limités, a décroché son cinquième titre de champion de France en dominant Montpellier (29-13), grand favori sur le papier, samedi en finale du Top 14 au Stade de France.

Après 1949, 1950, 1993 et 2013, 2018. Le CO, onzième budget du Top 14 et club d'une ville de 43.000 habitants, a confirmé son statut de place forte du rugby français.

Il aura une nouvelle fois mis a profit son sens du sacrifice et son esprit de corps sans faille, celui qui lui avait permis d'éliminer Toulouse en barrages, avant de dompter le Racing 92 en demi-finales.

Pour le MHR, premier de la saison régulière et impressionnant en demi-finales contre Lyon (40-14), le camouflet est énorme. Sept ans après avoir perdu sa première finale, il repart de nouveau bredouilles de Saint-Denis, malgré le recrutement d'importants renforts (Cruden, Pienaar, Picamoles).

Montpellier est passé complètement à côté de sa finale, peut-être en raison de la pression pesant sur les épaules du grand favori.

L'équipe a failli dans tous ses secteurs habituellement forts. Au pied d'abord: Pienaar a manqué deux pénalités, dont celle qui aurait permis au MHR de revenir à six points à quinze minutes de la fin. Après avoir tapé directement en touche sans en avoir le droit.

Comme, avant lui, Jesse Mogg. Au bout de cette action, une pénalité permettant au CO de mener 6 à 3.

Les Héraultais ont également péché en touche. Une faute de leur part dans ce secteur a ainsi amené la pénalité du 9 à 3 pour le CO (19).

Puis un ballon volleyé en ballon mort par Van Rensburg a permis aux Tarnais de bénéficier d'une mêlée pour l'essai du break signé Julien Dumora (39, 19-9).

Devant à la pause, ils ont en seconde période essentiellement résisté aux assauts montpelliérains, alors qu'ils étaient réduits à quatorze. Avant de porter l'estocade une dernière fois par Sitiveni Mafi (76e) pour mettre un point final au tome 5 de la légende du CO.