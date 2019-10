C'est quoi ces oreilles 'en chou-fleur' des rugbymen? Et ça se soigne?

Le nom scientifique est othématome. Mais on les appelle surtout oreilles en 'chou-fleur'. Expression imagée qui décrit très bien ces oreilles boursouflées dont souffrent certains rugbymen. Un attribut qui s'accorde très bien, dans l'imaginaire collectif, avec l'accent du 'rugueby' du Sud-Ouest de la France. Mais rien à voir avec le terroir. Les oreilles en chou-fleur, on les trouve partout et surtout parmi les avants des terrains de rugby. Car c'est là que ça frotte dans les mêlées.

Le Docteur Laurent Simar est le médecin de l'équipe nationale belge de rugby. Il connaît bien le phénomène: "Ca arrive beaucoup en mêlées fermées où les oreilles sont coincées entre deux têtes. Cela provoque une friction. La cascade habituelle c'est un traumatisme au niveau de l'oreille qui provoque un saignement. Ce saignement provoque un hématome (donc une collection de sang entre la peau et le cartilage de l'oreille). Et cette collection de sang a malheureusement tendance à altérer le cartilage qui se modifie et se ramollit. Donc le structure de l'oreille disparait. Et, en plus, le pavillon s'épaissit avec cette fibrose."

Sans structure, l'oreille paraît soufflée, comme un pop-corn. Un phénomène qu'il est heureusement possible de prévenir par différentes méthodes. "La première c'est le casque", explique Laurent Simar. "Il ne protège pas de la commotion, mais il protège les oreilles. Certains joueurs jouent avec un bandeau collant. Ou, comme on l'a vu à la Coupe du Monde, avec des sparadraps sur le pavillon. Et puis il y a des joueurs qui appliquent de la vaseline sur leurs oreilles".