Accrochée par les Fidji, l'Australie passe en force

L'Australie, finaliste de la dernière édition, n'a pas manquée son entrée dans la Coupe du monde de rugby. Les Wallabies ont écarté les Fidji 39 à 21. Un succès moins évident que ne le laisse présager le score.



Les Fidjiens menaient même au terme d'une première mi-temps pleine d'intensité (12-14). Un essai de Nayacelevu dès le retour des vestiaires a relégué l'Australie à neuf longueurs (12-21).



Sans paniquer, les Wallabies ont fait parler leur puissance. Ils ont pilonné la ligne d'en-but fidjienne. Et ils ont fait craquer leur adversaire : une pénalité de Hodge (50e) et deux essais de Latu (56e et 61e) ont fait basculer définitivement la rencontre. 25-21, pour la première fois l'Australie est devant. Usée par les avants australiens, les Fidji vont encore encaisser deux essais des trois-quarts Kerevi (68e) et Koroibete (72e). Tous les deux transformés par Toomua, le demi d'ouverture remplaçant.