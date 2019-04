Victoire de Valentine Dumont sur 200 libre, 2e place pour Juliette Dumont sur 50 libre à Sabadell

Valentine Dumont a remporté le 200m libre des championnats d'Espagne Open de natation en grand bassin, mardi à Sabadell, en 1:59.98, alors que Juliette Dumont, sa cousine, a pris la 2e place en finale du 50m libre dans un temps de 25.73. Elle n'a été devancée que par l'Espagnole Lidon Munoz des Campo (25.49).

Valentine Dumont dispose d'un record personnel sur 200m libre en 1:58.35. Elle a devancé les Espagnoles Melani Costa Schmid (2:00.39) et Julia Pujadas Rusinol (2:01.06) et a déjà réussi le temps limite sur la distance pour les championnats du monde à Gwangju en Corée du Sud du 21 au 28 juillet.

Juliette Dumont avait signé elle un chrono de 26.74 en demi-finales en début de soirée sur 50m libre où son meilleur chrono reste un temps de 25.59. Sur 200m libre, elle a réussi un temps de 2:02.41 (elle qui dispose d'un meilleur chrono à 2:01.49) pour terminer 3e de la finale B dans le sillage des Espagnoles Ainhoa Campabadal Amezcua (2:01.14) et Alba Herrero Lazaro (2:02.26).

En finale du 200m 4 nages, Josephine Dumont a pris la 5e place avec un chrono de 2:20.61 (son record personnel est de 2:19.38) dans une course remportée par l'Espagnole Mireia Garcia Belmonte en 2:14.41.

Parmi les autres résultats des nageurs belges, Fanny Lecluyse s'est qualifiée pour la finale sur 100m brasse avec une deuxième place et un chrono de 1:09.12 (PB: 1:07.29). L'Espagnole Jessica Vall Montero a signé le meilleur temps en 1:07.93. Lise Michels, dans la même course, a pris la 6e place en 1:10.90 juste au-dessus de son record personnel (1:10.24) et rejoint aussi la finale.

Nell Mayeres a pris la 22e place, en 1:06.75, sur 100m dos en demi-finales.

Chez les messieurs, sur le 200m libre, Lucas Dal s'est qualifié pour la finale grâce à une 8e place à l'issue des demi-finales. Il a signé un chrono de 1:51.32, soit son meilleur chrono personnel désormais. Le meilleur temps a été réalisé par l'Espagnol Miguel Duran Navia.