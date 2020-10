Valentine Dumont, deux records en deux jours : "Les J.O. c’est vraiment mon objectif cette année"

Dimanche 18 octobre, Valentine Dumont , nageuse belge de 20 ans, s’offre le record de Belgique en 400m libre en petit bassin à l’ International Swimming League . Pourquoi s’arrêter quand on peut aller encore plus loin ? Le lendemain, la Namuroise établit un autre record, elle améliore son temps du 200m nage libre.

Quand Valentine décroche son téléphone pour répondre à nos questions, il est 17h30 et elle sort de son entraînement. La jeune femme est très optimiste à propos du début de la compétition à laquelle elle participe pour le moment : "Je suis très contente, je ne m’attendais vraiment pas à, dès la première compétition, faire ce temps et ces résultats-là."

La Namuroise a réalisé, sur 200 m nage libre un temps de 1 : 55 : 16, allant 51 centièmes de seconde plus vite que lors de son précédent record établit le 16 décembre 2017 à l’Euro Junior Copenhague (1 : 55 : 67). Quant à son record de Belgique sur le 400 m nage libre (4 : 00 : 37), il bat un chrono d’autant plus impressionnant puisqu’il pulvérise de plus de quatre secondes celui qu’elle avait réalisé le 10 novembre 2019 à Gand (4 : 04 : 55).

"On n’avait pas fait de préparation spécifique pour ça." C’est vrai que Valentine et son coach, Ronald Claes n’ont eu que quelques semaines pour préparer la participation à ce circuit. C’était très inattendu : "On nous a contactés mi-septembre pour participer à cette compétition, donc le temps de préparation a été très court. J’avais prévu en septembre un gros bloc de travail en musculation et on a nagé un peu plus que prévu" explique le coach, ravi des performances de sa petite protégée.

Ronald rappelle quand même que malgré l’engagement tardif à la compétition et donc une préparation de dernière minute, la jeune Namuroise s’est beaucoup entraîné les six derniers mois. "Depuis le confinement, Valentine a vraiment bien travaillé et elle a fait de beaux progrès. Donc c’est le résultat de tout ça aussi."