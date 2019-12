Valentine Dumont 5e sur 400m libre à Amsterdam

Valentine Dumont a pris la 5e place du 400m libre de la Swim Cup d'Amsterdam, Pays-Bas, samedi lors de la 2e journée. La jeune ondine namuroise a nagé en 4:15.47 (pour 4:17.21 en séries) elle qui a déjà parcouru la distance en 4:10.72 (record de Belgique). La course a été remportée par la Britannique Holly Hibbott en 4:07.02.

Sur 100m libre, Juliette Dumont a pris la 12e place (4e en finale B) en 56.05.

Lander Hendrickx a signé lui un chrono de 3:58.95 sur 400m libre lui qui a détient le record de Belgique en 3:50.66. Il avait nagé en 3:57.86 en séries.

Deux autres nageuses ont disputé les finales A avec Fleur Vermeiren 8e du 100m brasse en (1:11.35) dans une course remportée par la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker en 1:06.64 et Jade Smits 6e sur 50m dos en 29.49. La plus rapide sur cette distance aura été la Néerlandaise Maaike de Waard en 28.06.