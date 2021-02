Une championne de natation privée de JO à cause d'une plaque de verglas

À quatre mois des Jeux Olympiques de Tokyo, la nageuse suédoise Sarah Sjöström s'est cassé le coude droit après une glissade sur une plaque de glace samedi à Stockholm. La Suédoise, grande favorite pour une médaille d'or à Tokyo, devra passer sur le billard.

"C'est un timing extrêmement agaçant et je me sens très mal", a écrit Sjöström sur Instagram avec une photo de son bras droit plâtré. "Mais en même temps, je suis aussi déterminée et motivée à revenir plus fort que jamais. J'ai vu des athlètes revenir à le meilleur niveau après une blessure et ils sont maintenant ma grande inspiration."

Sjöström, 27 ans, avait remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 sur les 100 mètres papillon et une médaille d'argent et une médaille de bronze respectivement sur 200 mètres et 100 mètres nage libre.