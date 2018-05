Un record de Belgique pour Caerts, déjà deux titres pour Lecluyse et Dumont

Basten Caerts s'est offert un nouveau record de Belgique du 50m brasse, jeudi, lors de la première journée des championnats nationaux de natation en grand bassin, à Gand. En 27.64, Caerts, 20 ans, a abaissé de quatre centièmes son record précédent, réalisé l'an passé à Anvers (27.68). Chez les dames, Fanny Lecluyse (50m brasse et 400m quatre nages) et Valentine Dumont (200m libre et 800m libre) ont décroché deux titres chacune.

Caerts a dominé le 50m en 27.64. C'est la troisième année consécutive qu'il bat un record de Belgique durant les championnats nationaux. Il échoue cependant à 3 centièmes du temps limite de l'Euro de Glasgow (3-9 août), fixé à 27.61.

Le nageur du DBT visera à présent la qualification européenne sur 100m brasse et 200m brasse. Sur la double longueur, programmée samedi, il est condamné à un exploit: le temps de qualification est de 1:00.28, soit en-dessous du record de Belgique toujours détenu par Frederik Deburghgraeve (1:00.60) alors que son record personnel est de 1:00.86. La qualification semble plus accessible sur 200m brasse, dimanche. Le temps limite est de 2:12.37, 20 centièmes sous le record de Belgique de Caerts (2:12.57).

Fanny Lecluyse (DM) a entamé ces championnats par deux titres, sur 50m brasse (31.22) et sur 400m quatre nages (4:51.19).

Valentine Dumont (NOC) a elle aussi gagné deux titres. La jeune Namuroise s'est adjugée le 200m libre en 2:01.08 et a réussi un record personnel sur 800m libre en 8:45.55 (ancien record: 8:46.79). A noter que sur 200m libre, où des places sont à prendre en vue du relais 4x200m libre à l'Euro, elle a devancé sa cousine Juliette Dumont (2:01.49, record personnel) et Camille Bouden (2:04.06).

Le 100m papillon messieurs a proposé un beau duel entre Emmanuel Vanluchene (GOLD) et Louis Croenen (SHARK). Le premier, toujours en quête d'un ticket pour Glasgow, s'est imposé pour deux petits centièmes avec un record personnel en 53.25 (ancien record: 53.90).

Le 200m libre messieurs était lui aussi important dans l'optique du relais aux championnats d'Europe. Alexandre Marcourt (STT) a dominé la course en 1:49.28 devant Thomas Thijs (ZGEEL/1:50.20) et Valentin Borisavljevic (LAQUA/1:51.09).

Lander Hendrickx (LAQUA) s'est imposé sur 200m dos (2:01.09). Logan Vanhuys et Thomas Dal ont apporté deux titres supplémentaires aux Dauphins Mouscronnois, remportant respectivement le 1.500m libre (15:36.14) et le 400m quatre nages (4:24.29).

Kimberly Buys s'est adjugée le 100m papillon en 59.49.

Nona Hansenne (AART) a été titrée sur 200m dos (2:20.63).