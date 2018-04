Timmers s'impose à Stockhölm dans le 50m libre mais manque d'un rien sa qualif pour l'Euro

Après s'être qualifié sur 100m libre pour l'Euro de natation de Glasgow (3-9 août), samedi, lors de l'Open de Stockholm, en Suède, Pieter Timmers a échoué pour 2/100es de seconde dans l'obtention de sa place sur 50m libre dimanche. Le vice-champion olympique du 100m libre a comme la veille remporté la finale A. Il a couvert la longueur de bassin en 22.25 secondes, à 3/100es de son record personnel. Le temps qualificatif pour l'Ecosse a été fixé à 22.23 secondes.

Timmers devancé le Suédois Björn Seeliger (22.33) et le Britannique Alex Bowen (22.35).

Le record de Belgique appartient toujours à Yoris Grandjean depuis le 3 mai 2009 en 22.13 secondes.

Kimberly Buys était aussi présente dimanche dans la capitale suédoise. Elle a pris la 4e place du 100 m libre en 56.08 (record personnel 55.47). Déjà qualifiée pour l'Euro sur 50m papillon, l'Anversoise aurait dû réaliser 55.29 secondes pour être aussi présente dans cette épreuve aux championnats d'Europe.

La liste des Belges déjà assurés d'être présents cet été en Ecosse est la suivante: Pieter Timmers (100m libre), Kimberly Buys (50m papillon), Valentine Dumont (200 et 400m libre), Fanny Lecluyse (50 et 200m brasse) et Louis Croenen (200m papillon).