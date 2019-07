Timmers s'assure une place en demi-finales 100m nage libre en Corée du Sud

Jolie performance de Pieter Timmers vainqueur à Indianapolis - Natation - 02/06/2019 Pieter Timmers s'est imposé dans le 100m libre messieurs de la troisième et dernière étape des Champions Swim Series (bassin de 50m), une compétition qui rassemble, sur invitation, des médaillés olympiques et mondiaux, ainsi que les auteurs des meilleurs temps de la saison et des records du mondes, samedi à Indianapolis.