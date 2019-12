Timmers en demies du 100m nage libre, Dumont échoue aux portes de la finale du 200m libre

Pieters Timmers s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m nage libre messieurs des championnats d'Europe de natation en petit bassin samedi à Glasgow, en Grande-Bretagne. Dans la foulée, Valentine Dumont a échoué à une place de la finale du 200 m nage libre.L'Anversois de 31 ans a nagé en 47.46, terminant 5e de la 7e série remportée par le Français Maxime Grousset (46.81).

Le pensionnaire du BRABO, détenteur du record de Belgique de la distance (46.54) établi il y a deux ans lorsqu'il avait décroché la médaille d'argent sur cette distance à l'Euro de Copenhague, a signé le 13e chrono des engagés. Il disputera donc les demies, prévues à partir de 18:22 belges. Vendredi en demi-finales du 50 m nage libre, Pieter Timmers avait battu le record de Belgique en claquant un temps de 21.22, 7e chrono des demi-finales. Il avait ainsi amélioré de 4/100es de seconde le précédent record de 21.26 que Fançois Heersbrandt détenait depuis 2014, et de 8/100 son record personnel. Il a finalement pris la 7e place de la finale. Valentine Dumont, qui a elle aussi battu un record de Belgique, jeudi en demi-finales du 100 m libre, a pris la quatrième place de la 5e et dernière série du 200 mètres nage libre. La pensionnaire du NOC, 19 ans, a signé le 9e temps global des engagés en 1:56.26, elle qui possède le record de Belgique de la distance en 1:55.67. Première réserviste en vue de la finale, réservée aux huit meilleures nageuses des séries et prévue à 18h54 (belges), Dumont est également inscrite au 400 mètres nage libre dimanche. Seulement quatre nageurs belges participent à cet Euro en petit bassin, soit la plus petite délégation belge depuis l'édition de 2009 à Istanbul (quatre aussi).