Timmers éliminé en demi-finales du 100 m nage libre à l'Euro en petit bassin

Médaille d'argent - Natation 100m nage libre : Pieter Timmers - Jeux Olympiques 2016 - 11/08/2016 Pieter Timmers a signé une énorme performance dans la nuit de mercredi à jeudi en finale du 100 m libre en s'offrant la médaille d'argent des Jeux Olympiques de Rio. Le nageur belge a devancé le champion olympique de Londres en 2012, l'Américain Nathan Adrian, et a établi un nouveau record de Belgique en 47''80. C'est l'Australien Kyle Chalmers qui s'est imposé en 47''58 dans cette course historique pour la Belgique. C'est la troisième médaille belge lors de ces olympiades après l'or de Greg Van Avermaet et le bronze de Dirk Van Tichelt. C'est la 145ème médaille belge dans l'histoire des Jeux d'été, la 53ème en argent. C'est également la 5ème médaille olympique belge en natation après le bronze de Gérard Blitz (100m dos) en 1920 à Anvers, l'argent de Joseph De Combe (200m brasse) en 1924 à Paris, le bronze d'Ingrid Lempereur (200m brasse) en 1984 à Los Angeles et l'or de Frederik Deburghgraeve (100m brasse) en 1996 à Atlanta.