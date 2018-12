Timmers, blessé au pied, déclare forfait pour la Swim Cup de Lausanne

Pieter Timmers a déclaré forfait pour le 50 m et le 200 m nage libre de la Lausanne Swim Cup, compétition de natation disputée en petit bassin. Il s'est blessé au pied jeudi après avoir marché sur un boulon.

"Je suis heureux que 2018 se termine", a déclaré Pieter Timmers, dont l'année a été marquée par des blessures. Le vice-champion olympique avait pris la 2e place du 100 m libre jeudi. Il s'est ensuite blessé en marchant sur un boulon qui sortait du sol. "Mon pied est trop douloureux pour bien nager aujourd'hui", déclare Timmers sur Twitter.



"Je suis content que 2018 se termine et j'espère pouvoir commencer et terminer sainement l'année 2019. Je ne fais pas de reproches aux organisateurs de Lausanne. Cela n'aurait bien sûr pas dû arriver mais cette Swim Cup est organisée par une équipe jeune, enthousiaste et qui travaille dur pour assurer chaque année un succès de plus en plus grand à cet événement".