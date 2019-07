Sun Yang, le "bad boy" des bassins

Les championnats du monde de natation battent leur plein à Gwangju, en Corée du Sud. Et un nageur ne cesse d’alimenter les polémiques. Il est chinois et s’appelle Sun Yang. Triple champion olympique, il a décroché ses 10e et 11e médailles mondiales cette semaine. Mais ses adversaires ont du mal à accepter ses bons résultats. Pourquoi Sun Yang est-il le mal aimé de la natation mondiale ?

2014-2019 : une suspension, des coups de marteau...

Tout commence en 2014, Sun Yang est suspendu 3 mois pour dopage. Le nageur chinois a pris du trimetazidine, un produit dopant prescrit dans le cadre de palpitations cardiaques. Depuis, les soupçons sont toujours présents. Des soupçons renforcés par de récents événements. En septembre dernier, la mère du géant chinois (il mesure 2 mètres), n’a rien trouvé de mieux que de casser, à coups de marteau, des échantillons sanguins qui venaient d’être prélevés lors d’un contrôle inopiné au domicile du nageur. Malgré cela, la Fédération internationale l’a blanchi pour vice de procédure. Yang a donc pu participer aux championnats du monde en Corée du Sud. Son cas ne sera examiné devant le tribunal arbitral du sport qu'en septembre prochain.

Sun Yang, le mal aimé

Non sanctionné par la Fédération internationale, Sun Yang était bien présent lors des championnats du monde. Et il a brillé, décrochant l'or sur le 400m nage libre et le 200m nage libre. Le chinois est donc monter à deux reprises sur la plus haute marche du podium. Mais il n'a pas reçu que des applaudissements. Loin de là. Deuxième du 400m nage libre, l'Australien Mack Horton a refusé de monter sur le podium avec lui et de poser avec la nageur chinois devant les photographes. Et il n'est pas le seul à s'être fait remarqué. L'Anglais Duncan Scott a quant à lui refusé de serrer la main de Sun Yang. Les deux hommes se sont pris la tête et en sont presque venus aux mains. De nombreux nageurs ont soutenu Horton et Scott.

Sun Yang est également surnommé le "bad boy" en référence à ses activités parfois très éloignées du quotidien des nageurs professionnels. En 2013, il s'était écrasé avec sa Porsche contre un bus. Il n'avait pas de permis. L'affaire avait fait beaucoup de bruit.

A présent, reste à savoir si le 3e nageur le plus couronné du monde sera sanctionné ou si cette histoire tombera à l'eau.