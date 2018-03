Sandra Voelker a vendu ses trois médailles olympiques pour payer ses dettes

L'ex-nageuse allemande Sandra Voelker qui avait récolté trois médailles aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, les a vendues pour rembourser ses créanciers et éteindre leurs actions en justice. Elle n'est désormais plus sous le coup de la procédure d'insolvabilité qui devait se poursuivre jusqu'en novembre 2019.

Tous ses créanciers ont en effet convenu que les dettes étaient entierement remboursées.

La vente aux enchères des médailles de Voelker a permis de recueillir 67.500 euros, a précisé l'administratrice de l'insolvabilité Verena Vogt.

"Evidemment que je suis heureuse", a déclaré Voelker, vice-championne olympique du 100 m nage libre remporté par la Chinoise Le Jingyi aux Jeux d'Atlanta 1996.

Elle avait aussi obtenu la médaille de bronze du 50 mètres derrière l'Américaine Amy Van Dyken et Le Jingyi, et du relais 4 × 100 m nage libre avec l'équipe allemande, dont Franziska van Almsick, derrière les Etats-Unis et la Chine.