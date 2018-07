Ronald Claes sur la méningite de Timmers : "C'est assez sérieux"

Pieter Timmers, victime d'une méningite virale, ne s'est pas envolé pour Glasgow et les championnats européens. Ronald Claes, responsable haut niveau à la fédération francophone, fait le point sur l'état de santé du médaillé olympique de Rio et sur les implications de sa maladie pour la délégation et les relais.



"C'est surtout une mauvaise nouvelle pour lui. Il est à l'hôpital. C'est dommage. Il est allé aux urgences ce lundi soir. Il avait très mal à la tête et il a vomi. Son entraîneur (Ronald Gaastra) nous a avertis ce matin", raconte-t-il, joint par téléphone.



Timmers est hospitalisé à trois jours de son entrée en lice théorique. Un forfait semble la seule issue possible. Même si officiellement, Ronald Claes refuse de se prononcer. "C'est assez sérieux. Même si ce n'est pas la méningite la plus dangereuse. C'est quand même un championnat d'Europe. Tu dois vraiment être en top forme. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de participer. Mais c'est à lui de décider."



La méningite est une maladie contagieuse et Pieter Timmers a côtoyé une partie de la délégation le week-end dernier aux championnats de Belgique. Y-a-t-il un risque de contagion ? "C'est aux médecins de dire ce qu'il est nécessaire de faire. La délégation est partie. On est à Londres entre deux vols. On va attendre les résultats des examens de Pieter et on verra bien."



Sportivement un forfait de Timmers serait un coup dur pour nos relais (deux fois médaillés, il y a deux ans). "Une réunion - prévue de longue date - aura lieu ce soir pour organiser tous les relais. Mais c'est clair qu'un forfait de Pieter aurait un gros impact sur nos relais."