Rétro Phelps: Londres 2012, glorieux adieux

100m Papillon : 17ème médaille d'or pour l'ogre Michael Phelps (03 août 2012) - Jeux Olympiques... L'Américain Michael Phelps a conservé son titre de champion olympique du 100 m papillon, vendredi soir à l'Aquatics Centre de Londres. Le Kid de Baltimore s'est imposé en 51.21, devant le Sud-Africain Chad le Clos et le Russe Evgeny Korotyshkin, deuxièmes ex aequo en 51.44. Michael Phelps, l'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux, a décroché sa 21e médaille olympique, la 17e en or. C'est son second titre individuel à Londres, après le 200 m 4 nages. Il a également remporté dans la capitale britannique la médaille d'or du relais 4 x 200 m libre, la médaille d'argent du 4x100 m libre et du 200 m papillon et a terminé 4e du 400 m 4 nages, qui est sa seule course olympique sans médaille depuis les JO-2000.