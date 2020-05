Rétro Phelps : Athènes 2004, Michael qui ???

Le plus grand nageur de tous les temps ? Oui ! Le meilleur olympien de tous les temps ? Aussi ! Le plus grand sportif de tous les temps ? Peut-être ? ! 26 titres mondiaux, 23 titres olympiques, 36 records du monde, personne ne fera mieux. De 2000 à 2016, le " Glouton du Michigan " a écrasé la concurrence, déchaîné les passions, épuisé les superlatifs, signé un bilan surréaliste, surnaturel. Michael Phelps, c’était Neptune fait homme, il ne nageait pas sur l’eau, il courait. Son adversaire le plus redoutable ? Lui-même. De son propre aveu, la dépression a régulièrement été sa compagne la plus fidèle, l’amenant tantôt au tribunal, tantôt chez le psychiatre. Pour la RTBF, André Henvaux et moi avons eu le privilège de commenter ces Jeux Olympiques où " The Baltimore bullet " a décroché ses 23 médailles d’or. Évocation en quatre épisodes.

►►► A lire aussi : Usain Bolt, dieu de l'Olympe

OLY2004-SWIM-MEN-US - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Athènes 2004 : Michael qui ??? Olympics 2004 Athens swimming - © Kay Nietfeld - BELGAIMAGE Lorsque Michael Phelps débarque dans la capitale grecque, ce sont ses deuxièmes Jeux déjà. André Henveaux, consultant natation pour la RTBF depuis 2004 précise "Pour le grand public, ce grand garçon timide et souriant c’est une découverte, mais pour les gens du milieu, on sait que c’est le nouveau crac de la natation mondiale". Quatre ans plus tôt à Sydney, il s’était hissé à la 5e place du 200 papillon, à 15 ans seulement ! Puis il avait décroché quatre titres mondiaux (2001 et 2003) et cinq records du monde. A Athènes, le protégé de Bob Bowman a 19 ans, les spécialistes savent qu’il va frapper fort. On lui prête l’intention d’égaler le record de son compatriote Mark Spitz : 7 titres olympiques d’un coup (1972). Le "Kid de Baltimore" s’inscrit donc sur cinq épreuves individuelles et les trois relais. Il nagera 17 courses au total. Première épreuve : le 400 m 4 nages, première victoire et premier record du monde ! "Ce succès est particulièrement significatif, ajoute André Henveaux. Phelps prouve qu’il est un nageur complet. Si jeune, s’imposer en 4 nages, c’est peu banal ". Il remportera aussi le 200 m 4 nages. 400m 4 nages : 1er médaille d'or pour Michael Phelps (14 août 2004) - Jeux Olympiques 2004 -... Le 14 août 2004, Michael Phelps remporte sa première médaille d’or olympique, sur 400 m 4 nages, établissant un nouveau record du monde (4 min 08 s 26).

Pas (encore) meilleur que Spitz Très vite, le défi de 7 breloques en or est oublié. Le bronze sur le relais 4 X 100 (Les USA sont battus par l’Afrique de Sud et les Pays-Bas), et le même métal au 200 Libre (victoire de l’Australien Jan Thorpe devant le Neerlandais Pieter Van de Hoogenband), brise le rêve fou. Qu’importe, d’autres challenges l’attendent. Par exemple asseoir son hégémonie sur le 200 pap, ou prouver qu’il a bien sa place sur le 200 libre dans le relais US. Victoire de toute justesse devant l’Australie de Jan Thorpe, Grant Hackett, Michael Klim et Nic Sprenger. Relais 4x200m nage libre : 3ème médaille d'or pour Michael Phelps (17 août 2004) - Jeux... Victoire du relais américain dans le 4x200m nage libre.

Le (sur) vol du Papillon "L’autre victoire significative, et symbolique, c’est la finale du 100 pap, où il détrône son coéquipier Jan Crocker, N1 mondial et détenteur du record du monde. Là, il marque les esprits " ajoute notre consultant. Crocker est favori, et mène la course, mais c’est le jeune homme de 19 ans qui coiffe à la fois son aîné et les lauriers. 100m Papillon : 4ème médaille d'or pour Michael Phelps (20 août 2004) - Jeux Olympiques 2004 -... En finale du 100 m papillon, Michael Phelps bat son coéquipier américain Ian Crocker (détenteur du record du monde) de quatre centièmes de seconde.