Pieter Timmers qualifié pour l'Euro de Glasgow

Pieter Timmers s'est qualifié sur 100m libre pour l'Euro de natation de Glasgow (3-9 août), samedi, lors de l'Open de Stockholm, en Suède. Le vice-champion olympique a remporté la course en 48.87, 11 centièmes sous le temps de qualification, fixé à 48.98.

Timmers s'est imposé devant le Polonais Kacper Majchrzak (49.33) et le Suédois Björn Seeliger (49.62). Sébastien De Meulemeester a pris la huitième place (50.32).

Timmers, dont le record de Belgique est de 47.80, rejoint Kimberly Buys (50 m papillon), Valentine Dumont (200 et 400m libre), Fanny Lecluyse (50 et 200m brasse) et Louis Croenen (200m papillon) dans la liste des nageurs belges ayant réussi le temps limite.

L'Anversois, 30 ans, disputera ses quatrièmes championnats d'Europe après Debrecen 2012, Berlin 2014 et Londres 2016. Timmers a décroché trois médailles à l'Euro en grand bassin, une d'argent (4x200m libre en 2016) et deux en bronze (4x200m libre en 2014 et 4x100m libre en 2016).