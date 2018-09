Pieter Timmers et Kimberly Buys en bronze à Kazan

Pieter Timmers sur 100m libre et Kimberly Buys sur 50m papillon sont tous les deux montés sur la troisième marche du podium, samedi, lors de la deuxième journée de la première étape de la Coupe du monde de natation, à Kazan (Russie), en grand bassin.

Vice-champion olympique de la distance, Timmers s'est classé troisième en 49.22. Son record de Belgique est de 47.80. La victoire est revenue au Russe Vladimir Morozov (48.26) devant l'Américain Blake Pieroni (48.30).

Timmers effectue à Kazan son retour à la compétition. Début août, le nageur du BRABO avait été contraint de déclarer forfait pour l'Euro de Glasgow en raison d'une méningite. Pour sa première course, il avait pris la 6e place du 50m libre vendredi.

Buys a pris la troisième place du 50m papillon, comme à l'Euro de Glasgow. L'Anversoise a nagé en 26.11. Son record de Belgique est de 25.70. La Suédoise Sarah Sjostrom, championne du monde et d'Europe de la distance, a dominé la course en 25.39. La Néerlandaise Ranomi Kromowidjojo a pris la deuxième place en 26.09.

Dimanche, Timmers et Buys disputeront respectivement le 50 mètres papillon et le 100 mètres papillon. Les prochaines épreuves de Coupe du monde sont prévues ensuite à Doha (13-15 septembre), Eindhoven (28-30 septembre), Budapest (4-6 octobre), Pékin (2-4 novembre), Tokyo (9-11 novembre) et Singapour (15-17 novembre). Les étapes de Kazan et Doha se disputent en grand bassin, toutes les autres en petit bassin.