Pieter Timmers et Fleur Vermeiren s'imposent lors de la dernière journée en Norvège

Pieter Timmers (50m libre) et Fleur Vermeiren (50m brasse) ont décroché chacun une victoire, dimanche, lors de la troisième et dernière journée du Bergen Swim Festival, une compétition internationale de natation en grand bassin.Sur 50m libre, Timmers s'est imposé en 22.19, signant un record personnel sur la distance (ancien record: 22.22) et un record du meeting. Le pensionnaire du BRABO est passé à un centième du temps de qualification pour les Mondiaux de Gwangju (22.18).

Timmers avait assuré sa qualification aux Championnats du monde, programmés du 21 au 28 juillet en Corée du Sud, grâce à sa victoire dans le 100m libre vendredi en 48.78. Sébastien De Meulemeester a pris la cinquième place en 23.05. Fleur Vermeiren, 16 ans, a confirmé sa bonne forme en ce début de saison avec une victoire sur 50m brasse en 31.54 Kimberly Buys est montée sur la troisième marche du podium du 100m papillon en 58.97. La Suédoise Sarah Sjöström, championne olympique et du monde de la distance, s'est imposée en 56.86. Chez les messieurs, Louis Croenen (53.65) s'est classé cinquième du 100m papillon, remporté par l'Allemand Philip Heintz (52.41). Sur 400m libre, Lorenz Weiremans s'est également classé cinquième, en 3:56.83.

L'Allemand Florian Wellbrock l'a emporté en 3:49.16. Thomas Thijs (4:00.34) a pris la deuxième place de la finale B. Cinquième place aussi pour Lotte Goris sur le 400m libre féminin, avec un chrono de 4:17.77. La victoire est revenue à la Hongroise Katinka Hosszu (4:08.23). Le Bergen Swim Festival constitue la deuxième étape du Nordic Swim Tour. Les Belges ont déjà engrangé quelques victoires dans les piscines scandinaves.

Après la victoire de Timmers vendredi sur 100m libre, Buys et De Meulemeester s'étaient montrés les plus rapides respectivement sur 50m papillon et 200m libre samedi. Lors de la première étape, à Helsinki le week-end dernier, Croenen (200m libre et 200m papillon), Buys (50m papillon), Vermeiren (50m brasse) et De Meulemeester (100m libre) s'étaient parés d'or. Le Swim Open de Stockholm conclura, du 12 au 15 avril, ce triptyque.