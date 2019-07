Nouveau titre pour le controversé Chinois Sun, Scott refuse de lui serrer la main

Le Chinois Sun Yang a été titré sur 200m libre après la disqualification du Lituanien Danas Rapsys, qui a bougé sur son plot avant le départ, aux Mondiaux de natation à Gwangju en Corée du Sud mardi.

Le tenant du titre devance finalement avec un chrono de 1:44.93 le Japonais Katsuhiro Matsumoto (1:45.22) alors que le Russe Martin Malyutin et le Britannique Duncan Scott (1:45.63) sont 3es ex aequo. Avec ce onzième sacre mondial, Sun, au cœur d'une polémique sur un contrôle antidopage, devient le 3e nageur le plus titré aux Mondiaux à égalité avec l'Australien Ian Thorpe.

Lors de la cérémonie du podium, Scott a refusé de serrer la main de Sun au contraire de Matsumoto et de Malyutin, ce qui a provoqué la colère visible du Chinois.

Soutenu par une partie du public qui a sifflé Sun, Scott a également refusé de monter sur le podium pour les photo souvenirs, à l'image de l'Australien Mack Horton dimanche.

Celui-ci a montré ostensiblement sa défiance à l'égard de Sun, sacré champion du monde du 400 m pour la quatrième fois d'affilée, en ne montant pas sur le podium pour recevoir sa médaille d'argent, puis en se tenant à l'écart sur les photos souvenirs.

La Fédération internationale de natation (FINA) n'a pas apprécié l'initiative de Horton et lui a adressé une "lettre d'avertissement".

Un grand nombre de nageurs ont apporté leur soutien à Horton.

Sun, 27 ans, triple champion olympique, est au cœur d'une affaire de contrôle antidopage rocambolesque, au cours duquel sa mère aurait fait détruire à coup de marteau un échantillon de sang en septembre dernier.

La FINA ne l'a pas sanctionné pour l'affaire des fioles de sang en raison d'un vice de forme, ce qui lui permet d'être présent aux Mondiaux. Mais il sera entendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en septembre, l'Agence mondiale antidopage (AMA) ayant fait appel, et il risque une suspension à vie.