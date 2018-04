Nos relais 4x200m nage libre qualifiés pour Glasgow

Grâce aux performances de Lotte Goris et Juliette Dumont à la Swim Cup d'Eindhoven vendredi, le relais 4x200 mètres nage libre féminin s'est qualifié pour l'Euro de natation de Glasgow (3-9 août). La semaine dernière, le relais 4x200 mètres nage libre masculin avait également validé son ticket pour le rendez-vous écossais.

Les relais sont sélectionnés en fonction des meilleurs temps lors de la période de qualification, en équipe ou à l'addition des quatre meilleures temps, à laquelle est retranché 1,5 seconde, avantage octroyé pour les départs lancés.

Vendredi à Eindhoven, Juliette Dumont a signé le temps de 2:02.94, gagnant plus d'une seconde et demi sur son meilleur temps de la saison et qualifiant ainsi le relais 4x200 nage libre. Le meilleur temps belge de la saison est la possession de Valentine Dumont (1:59.69), également qualifiée pour Glagsow sur 200 et 400m libre en individuel. L'équipe est complétée par Lotte Goris (2:01.35) et Camille Bouden (2:04.62).

Chez les hommes, Alexandre Marcourt (1:48.37) a vu Lorenz Weiremans (1:49.10), Thomas Thijs (1:49.17) et Sebastien De Meulemeester (1:49.41) améliorer leur temps en 2018 le 6 avril dernier. Avec un temps total de 7:16.45, duquel est retranché 1.50, le relais belge a réalisé les minima pour l'Euro (7:15.95).

Outre Valentine Dumont, Pieter Timmers (100m libre), Kimberly Buys (50m papillon), Fanny Lecluyse (50 et 200m brasse) et Louis Croenen (200m papillon) figurent dans la liste des nageurs belges déjà qualifiés.