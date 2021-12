Valentine Dumont n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 800m nage libre des championnats du monde de natation en petit bassin vendredi à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Avec un chrono de 8:29.17, la Namuroise a cependant battu son record personnel de 43 centièmes (8:29.60). Louis Croenen (100m papillon) et Thomas Thijs (200m nage libre) n'ont pas non plus passer le "cut" des séries.

Au départ de la deuxième des quatre séries, Dumont a pris la deuxième place derrière l'Espagnole Maria De Valdes qui s'est imposée en 8:28.94. La nageuse du NOC, qui a échoué à 16 centièmes du record de Belgique, n'est cependant pas parvenue à se qualifier pour la finale, réservée au top 8 avec seulement le 16e temps des engagés.

Aligné dans la septième des neuf séries, Croenen a terminé à la 8e place en 52.11, loin de son record personnel en 51.35. Au total, le nageur du BRABO termine avec le 38e de tous les engagés. Seul le top 16 se qualifiait pour les demi-finales.

Sur 200m nage libre, Thomas Thijs a lui terminé 9e et avant-dernier de la huitième et dernière série en 1:45.92, à plus d'une seconde de son record personnel (1:44.45). Avec le 24e temps des engagés, il se classe loin du top 8, qualifié pour la finale.

Vendredi à 15h42 heure belge, Fanny Lecluyse disputera elle la finale du 50m brasse.