Les sportifs se confi(n)ent: Fanny Lecluyse n'a qu'une hâte, serrer ses parents dans ses bras

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. Chacun d’entre eux choisit évidemment de relativiser sa propre situation.

La nageuse belge, Fanny Lecluyse est actuellement à Anvers: "Je vis au jour le jour et j'essaie de réjouir des conditions dans lesquelles je me trouve car on peut encore sortir et faire du sport, peut-être que d'autres mesures seront prises et qu'on ne pourra plus le faire."

Et évidemment, il n'est pas question de réduire les temps d'entrainement: "Mon entraîneur m'envoie des entraînements, je peux aussi faire du cardio dehors, courir et faire du vélo. Et j'ai aussi des élastiques avec lesquels je peux faire les mouvements de nage hors de l'eau."

La première chose que la jeune femme fera une fois les mesures de confinement levées? "Je vais aller faire un câlin à mes parents car pour le moment je ne les vois pas. Je suis très prudente et je ne veux pas prendre le moindre risque. J'espère qu'ils resteront en bonne santé," Fanny ajoute: "Respectons tous les mesures du gouvernement pour avoir un été quand même formidable."