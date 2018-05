Lecluyse et Caerts rafflent tout à la brasse aux championnats de Belgique

Fanny Lecluyse a remporté le 200m brasse, samedi, lors de la troisième journée des championnats de Belgique de natation en grand bassin à Gand. Elle réalise un sans faute dans cette discipline tout comme Basten Caerts chez les messieurs.

Après le 50m brasse et le 400m quatre nages jeudi, ainsi que le 100m brasse et le 200m quatre nages vendredi, Fanny Lecluyse (DM) a récidivé sur 200m brasse en l'emportant en 2:29.71. Julia Mansson (OSA) et Josephine Dumont, respectivement deuxième et troisième, ont réalisé le temps minima afin de se qualifier pour l'Euro junior.

Valentine Dumont (NOC) s'est adjugé le 100m libre en se rapprochant à un centième du record de Belgique de Kimberly Buys (55.47). Il s'agit de la quatrième victoire en trois jours de compétition pour la Namuroise qui avait brillé jeudi sur 200m et 800m libre avant de dominer le 200m papillon vendredi.

Kimberly Buys (BRABO) a remporté le 50m papillon en 26.36 après sa victoire sur le 100m jeudi et le 4x100m. La nageuse de 29 ans détient déjà le record de Belgique du 50m papillon en 25.70. Mirthe Goris (LAQUA) s'est, pour sa part, offert le 50m dos en 30.30 après avoir également gagné le 100m dos.

Chez les messieurs, Basten Caerts (DBT) n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro sur 200m brasse malgré sa victoire en 2:17.24. Après avoir établi un nouveau record de Belgique du 50m brasse (27.64) mais manqué pour 3 centièmes le temps limite de qualification à l'Euro de Glasgow (3-9 août) jeudi. Le Limbourgeois de 20 ans s'était adjugé le 100m brasse vendredi.

Emmanuel Vanluchene (GOLD) a porté son nombre de succès à trois après sa victoire sur 100m libre en 49.56. Il était déjà sorti vainqueur du 50m libre et du 100m papillon. Sjobbe Luyten (MOZKA) s'est, pour sa part, offert le 50m dos en 26.27 après le 100m tandis que Gille de Wilde (MEGA) a remporté le 50m papillon en 24.20.

Enfin, BRABO a raflé la mise lors des épreuves par équipe. BRABO 7, composé de Dries Vangoetsenhoven, Niels Callewaert, Sebastien De Meulemeester et Pieter Timmers, l'a emporté chez les messieurs en 4x100m quatre nages en 3:51.16. BRABO 8, avec Sarah Van Wallendael, Anke Geeroms, Kimberly Buys et Lotte Goris, s'est imposée chez les dames avec presque neuf secondes d'avance sur son plus proche poursuivant dans la même catégorie en 4:15.41. Lotte Goris avait déjà remporté le 4x100m libre tout comme Anke Geeroms qui avait également gagné le 4x200m libre. Pour conclure, BRABO 6, qui comptait Sebastien De Meulemeester, Lotte Goris, Kimberly Buys et Pieter Timmers) a remporté la finale du 4x100m libre mixte avec plus de sept secondes d'avance sur le deuxième en 3:39.13.

Cinq Belges ont donc réussi le temps limite au niveau individuel: Kimberly Buys (50 et 100m papillon), Valentine Dumont (200m et 400m libre) et Fanny Lecluyse (50m et 200m brasse) chez les dames, Pieter Timmers (100m libre) et Louis Croenen (200m papillon) chez les messieurs. D'autres nageurs seront ajoutés à la sélection car six relais belges sont qualifiés: le 4x100m libre et le 4x200m libre tant chez les messieurs que chez les dames et les deux relais mixtes (4x100m libre et 4x100m quatre nages).