La star Katie Ledecky passe professionnelle

La star de la natation américaine Katie Ledecky a annoncé lundi qu'elle passait à 21 ans professionnelle pour pouvoir signer des contrats de partenariats en vue des jeux Olympiques 2020 de Tokyo.

"Je vais me concentrer sur mon entraînement et accepter des offres de partenariats, de sponsoring. Je me réjouis des années qui mènent aux JO de Tokyo", a-t-elle expliqué selon des propos rapportés par la presse américaine.

Ledecky est la nouvelle figure de proue de la natation américaine après la retraite de Michael Phelps.

Elle a remporté quatre titres olympiques lors des JO-2016 de Rio, puis s'est adjugé cinq titres mondiaux lors des Championnats du monde 2017 de Budapest.

Malgré son palmarès qui comporte dix titres mondiaux et trois records du monde (400 m, 800 m et 1500 m nage libre), la nageuse de Washington ne pouvait pas être courtisée par les marques et annonceurs.

Elle était en effet étudiante à l'université de Stanford (Californie) et devait se soumettre au règlement draconien de la NCAA, l'entité qui chapeaute le sport universitaire aux Etats-Unis.