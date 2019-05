La nage avec palme, un sport en quête d'or

Discipline assez proche de la natation classique mais qui se pratique avec des palmes et un tuba, la nage avec palme est un sport très peu connu. Contrairement à sa cousine plus classique, la nage avec palme repose essentiellement sur le travail des abdominaux et des jambes. Ancien grand champion de la discipline et éternel passionné, Dominique André a installé son club à Nivelles, un club qui est en ce moment à la Coupe du Monde à Miami.



Enfiler ses palmes et mettre son tuba. C'est leur rituel avant d'entrer dans l'eau. Des gestes inhabituels pour beaucoup mais qui sont le quotidien de Joy Kamel et Valeriya Baranovskaya depuis des années. Deux adeptes, deux championnes de la nage avec palme. A 19 ans, Joy est championne de Belgique et déjà détentrice de plusieurs records nationaux. Valeriya, elle est russe, multi-championne du monde et invaincue sur 200m depuis plus de 10 ans. Un palmarès incroyable et une championne hors norme venue s'entraîner et représenter le club de Dominique car son club en Russie ne lui permettait pas de pouvoir participer à la Coupe du Monde.

Les deux filles se préparent donc pour une compétition internationale mais doivent se contenter d'un petit couloir d'une piscine. La faute à un manque de moyen et de soutien. La réalité quotidienne d'un sport laissé un peu pour compte. Malgré les difficultés, le trio ira à la Coupe du Monde représenter la Belgique et le club nivellois. Ça c'est pour le court terme. A long terme, les deux filles, leur coach et tous les membres de la discipline ne rêvent que d'une chose: faire partie du programme des Jeux Olympiques. Un tournant qui permettrait surement à cette discipline souvent immergée de sortir un peu de l'eau.