La Belgique avec des ambitions de finale à l'Euro de natation de Budapest

À partir de lundi, 16 nageurs belges seront engagés aux championnats d'Europe de natation qui se déroulent à Budapest en Hongrie jusqu'au 23 mai. La délégation belge espère décrocher des qualifications pour des demi-finales voire l'une ou l'autre finale en individuel et des finales en relais où quatre équipes seront alignées.

En l'absence de Pieter Timmers, qui a pris sa retraite après le report d'un an de l'Euro et des JO, et de Fanny Lecluyse, blessée au genou, les plus grandes chances belges de médaille reposent sur Louis Croenen.

Engagé sur 200m papillon, le nageur limbourgeois espère décrocher sa première médaille en individuel dans un grand championnat. Son meilleur résultat dans un Euro est une quatrième place qu'il avait décroché à Berlin en 2015 et à Glasgow en 2018.

Du côté féminin, les espoirs reposent sur Valentine Dumont en l'absence de Fanny Lecuyse. La Namuroise s'alignera sur le 100m, 200m et 400m nage libre, trois disciplines où elle détient le record de Belgique. Dumont, 20 ans, tentera également de décrocher une qualification olympique lors de cet Euro.

Médaillée de bronze sur 50m papillon à Glasgow en 2018, Kimberley Buys tentera de réaliser un nouvel exploit mais la tâche s'annonce compliquée pour la nageuse du BRABO

Outre les performances individuelles, la délégation belge espère également briller sur les relais avec quatre équipes alignées: 4x100m nage libre messieurs, 4x200m nage libre messieurs et dames et 4x100m quatre nage dames.

Le principal objectif sur les relais est la qualification pour les JO pour lesquels les 12 premiers des Mondiaux 2019 sont déjà qualifiés en plus des 4 meilleurs temps des nations restantes au classement mondial du 31 mai. Sur le 4x100m et le 4x200m messieurs, la Belgique avait terminé respectivement 13e et 14e.

Réaliser un des quatre meilleurs chronos parmi les nations restantes devrait donc permettre à des relais belges d'aller à Tokyo même si la tâche s'annonce compliquée en l'absence du retraité Pieter Timmers.