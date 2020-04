Katie Ledecky, privée de compétition, va étudier les maladies infectieuses

Elle était prête à briller aux Jeux de Tokyo. La meilleure nageuse au monde, l'Américaine Katie Ledecky a décidé de replonger dans ses syllabus après le report d'un an du rendez-vous olympique.



La quintuple championne olympique (un titre à Londres et quatre à Rio) avait pris une année sabbatique à l'université afin de s'y préparer. Inscrite à Stanford avec la psychologie comme matière principale, elle va suivre quatre cours en ligne et parmi eux un consacré aux maladies infectieuses.

Avant l'interruption des compétitions de natation à la suite de la pandémie de coronavirus, Ledecky avait réussi le mois dernier le meilleur chrono sur 1500m libre depuis deux ans. De quoi lui permettre d'espérer de réussir "Ledecky Chelem" (200-400-800-1500m nage libre) et de briguer un 5e titre en relais dans la capitale japonaise.

Ledecky, 23 ans, a expliqué au New York Times la nature de ce cours très lié à l'actualité. "Il traite des différents facteurs environnementaux et sociaux qui sont à l'origine de ces épidémies. Elles passent par le SRAS, le MERS et le VIH, mais l'accent est clairement mis sur les coronavirus. Nos professeurs nous donnent un aperçu des données qu'ils suivent. Il s'agit beaucoup de choses sur les chauves-souris et les marchés, et d'apprendre à calculer les taux de transmission et la contractibilité et toutes ces différentes choses. C'est vraiment fascinant."

Si les installations publiques sont fermées Ledecky, qui compte aussi 15 titres mondiaux en grand bassin et détient les records du monde des 400, 800 et 1500m libre, peut continuer à s'entraîner quotidiennement. Elle peut disposer d'une piscine privée de 25 mètres de long située non loin de Stanford où elle vit depuis qu'elle y est étudiante.