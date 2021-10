Julien Deneyer, nageur de l’extrême, s’empare du record du Défi des 2 Caps, 30 km dans la Manche

Julien Deneyer a réussi un nouvel exploit. Le nageur de l’extrême namurois a bouclé le Défi des 2 Caps en 5 heures et 42 minutes. Ce chrono constitue le nouveau record de cette épreuve qui relie en aller-retour le Cap Gris Nez et le Cap Blanc Nez. Soit 30 kilomètres à la nage dans une eau à 15-16°.



L'ophtalmologue n’en est pas à son coup d’essai. Sportif multifacettes et triathlète longue distance, Julien a traversé la Manche à la nage en 2016. Il est aussi devenu le premier belge a en finir avec le terrible Arch to Arc, triathlon extrême (150 km à pied, 40 à 60 km à la nage et 300 km à vélo) qui relie Londres à Paris en 2019. Il avait terminé l’épreuve en 52 heures et 30 minutes, ce qui constituait à l’époque le record de l’épreuve.



Jamais en panne de défi, il a relevé celui imaginé par Arnaud Chassery et Nino Fraguela en 2020. Cette traversée à la nage aller-retour de 30 km sur la Côte d’Opale relie les deux caps les plus septentrionaux de France, le Cap Gris Nez et le Cap Blanc Nez. Cette épreuve doit sa difficulté au froid et aux courants violents qui sévissent le long des côtes.