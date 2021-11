Handisport : Traverser le lac Titicaca à la nage, le nouveau challenge de Théo Curin

Né pendant le premier confinement, le "Défi Titicaca" passe du statut de rêve fou à celui de réalité. Théo se lance dans cette aventure avec deux coéquipiers de taille : la nageuse française, vice championne olympique, Malia Metella et l’éco-aventurier Matthieu Witvoet.

Cette belle équipe relève ce défi sur le plus haut lac navigable du monde. Perché à 3800 mètres d’altitude, le lac Titicaca se trouve dans la Cordière des Andes, entre le Pérou et la Bolivie et ses eaux atteignent un maximum de 10 degrés. Après un an d’entraînement pour s’acclimater au froid et à l’altitude et pour apprendre à gérer le manque d’oxygène (30% en moins), la distance et la survie, les trois compagnons vont parcourir 122 kilomètres en une dizaine de jours.

Sponsorisé et accompagné par EDF, le trio plonge dans cette traversée avec un radeau de 500 kilos, conçu spécialement par des ingénieurs, qu’ils vont devoir tracter et sur lequel ils dormiront, entreposeront du matériel et se nourriront tout le long de l’aventure.

Conscients des enjeux climatiques actuels, les trois sportifs mettent un point d’honneur à amener un aspect environnemental à leur épopée. L’ensemble du projet a été pensé avec l’objectif de limiter au maximum les impacts négatifs générés lors de la préparation et de la traversée : éco-conception du radeau, autonomie énergétique, mais aussi gestion des déplacements ou encore des emballages. L’équipe du Défi s’engage également à mesurer scientifiquement chaque action mise en place en réalisant des études d’impact et un bilan carbone précis.