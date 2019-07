Fleur Vermeiren 16e des demi-finales du 50m brasse

Fleur Vermeiren a été éliminée samedi soir en demi-finales du 50m brasse des championnats du monde de natation de Gwangju, en Corée du Sud. La nageuse du Brabo Anvers de 17 ans a terminé 8e de la première demi-finale dans le temps de 31.74 secondes, soit le 16e et dernier des demi-finalistes.



Elle est demeurée à 60/100es de son record personnel (31.14, le 20 janvier dernier à Anvers). Elle avait nagé en séries en 31.36 et réussi le 16e et dernier chrono qui ouvrait les portes des demi-finales.

Fanny Lecluyse avait elle été éliminée en séries avec le 18e temps des 56 engagées, en 31.42 secondes. Elle aussi est restée éloignée de son record national (30.75) qui remonte aux Mondiaux de Kazan en 2015 et même de son meilleur chrono de l'année (30.92 le 17 mai aux Nationaux d'Anvers).

Le meilleur chrono de ces demi-finales a été signé par la détentrice du record du monde l'Américaine Lilly King en 29.84 secondes. La finale se nagera dimanche. Il fallait nager en 31.10 ou moins pour entrer en finale laquelle sera nagée dimanche.