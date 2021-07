Fin de l’action en justice, invitations réattribuées, les derniers espoirs olympiques de Valentine Dumont enterrés

Cette fois c’est définitif, Valentine Dumont ne verra pas Tokyo et les JO. La Nageuse namuroise avait reçu une invitation de la fédération internationale (FINA) pour disputer le 200 m et le 400 m nage libre. Mais le sésame n’a pas été validé par la commission de sélection du COIB.



La fédération belge a intenté une action en justice avant de se raviser quand les places vacantes ont été réattribuées à d’autres nageuses. Actant du même coup, la fin des espoirs olympiques de Valentine Dumont, mais pas pour autant la fin de cette affaire qui pourrait encore faire des remous dans le bassin fédéral.



Sportivement, Valentine Dumont n’a pas réalisé les critères exigés. Malgré une très belle progression, elle lui a manqué 7 dixièmes pour atteindre le temps requis sur 200 m nage libre. La suite est imbroglio entre la fédération belge de natation et le COIB dont la seule victime est la nageuse.



La fédération belge (FRBN), plus sévère que la FINA, avait décidé que les critères internationaux ne suffisaient pas. Du coup, quand l’invitation est arrivée et que la fédé l’a transmise au COIB, la commission technique l’a écartée. Sur base des critères initiaux de… la FRBN.



La fédé a ensuite porté l’affaire en justice, mais le mal était fait. Une fois la date limite dépassée (5 juillet), la FINA a réalloué les tickets proposés à Dumont. Les actions en justice n’avaient du même coup, plus de raison d’être.



Valentine Dumont s’exprimera sur cette triste histoire dans les prochains jours. Mais l’affaire risque de faire des vagues en "hauts lieux" à la fédération. Ronald Claes, entraîneur des élites francophones, est bien décidé à demander des comptes à la fédération.