Fanny Lecluyse médaillée de bronze sur 200m brasse aux Mondiaux

Fanny Lecluyse a décroché la médaille de bronze du 200m brasse, dimanche, aux Mondiaux de natation en petit bassin (25 mètres) à Hangzhou, en Chine. La Mouscronnoise, 26 ans, a nagé en 2:18.85, le deuxième chrono de sa carrière après son record de Belgique de 2:18.49, réalisé le 6 décembre 2015 à Netanya. La victoire est revenue à l'Américaine Annie Lazor (2:18.32) devant sa compatriote Bethany Galat (2:18.62).

Après avoir pris un bon départ (3e après 50m, 35.91), Lecluyse a reculé en cinquième puis en sixième position. Deux excellentes dernières longueurs (35.71, seule Lazor a fait aussi bien) ont permis à Lecluyse de remonter ses adversaires et d'ainsi décrocher la troisième place.

Lecluyse s'était qualifiée avec le deuxième temps des séries (2:20.31). La nageuse des Dauphins Mouscronnois, 26 ans, disputait sa troisième finale de la semaine après celles sur 50m et 100m brasse, toutes deux conclues à la septième place.

Le petit bassin réussit bien à Lecluyse: elle y a décroché le titre européen du 200m brasse et l'argent du 50m brasse en 2015 à Netanya ainsi que le bronze sur 200m brasse en 2011 à Szczecin et en 2017 à Copenhague. Il s'agit de sa première médaille dans un championnat du monde. Lors des derniers Mondiaux, à Windsor, elle avait terminé 8e du 50m basse et 6e du 200m.

Elle était avec Emmanuel Vanluchene (GOLD), la seule Belge engagée dans cette 14e édition des Mondiaux en petit bassin.

Vanluchene, 26 ans aussi, a été éliminé en séries du 100m papillon, du 100m quatre nages et, samedi, du 100m libre. Il avait décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de ces championnats du monde.