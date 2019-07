Fanny Lecluyse bat son record belge et se qualifie pour les demi-finales 100m brasse aux Mondiaux

Fanny Lecluyse a battu lundi son propre record belge sur 100m brasse lors des Championnats du monde de natation à Gwangj, en Corée du Sud. Elle a terminé sa série à 1:07.27, soit deux centièmes de moins que son précédent meilleur temps. Elle se qualifie ainsi pour les demi-finales.

Le précédent record sur 100m brasse de la Mouscronnoise de 27 ans datait du 3 août 2015 en Russie, à 1:07.29.

C'est l'Américaine Lilly King (1:06.31) qui a été la plus rapide, lundi. Les demi-finales auront lieu lundi et la finale est programmée mardi.

Fanny Lecluyse nagera également le 200m brasse (jeudi) et le 50m brasse (samedi) lors du championnat du monde.

Elle est la seule belge à intervenir lundi à Gwangju. Dimanche, Kimberly Buys (100m papillon) et Valentine Dumont (400m nage libre) ont échoué aux séries et l'équipe du 4x100 m a n'a pas pu se qualifier non plus. Sébastien De Meulemeester, Jasper Aerents, Thomas Thijs et Pieter Timmers ont enregistré le 14e temps.